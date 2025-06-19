Trabzon'da cinayet! Evine girdiği adamı öldürüp kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Haziran 2025 10:25 - Güncelleme: 19 Haziran 2025 10:49 - Güncelleme:

Trabzon'da bir kişi evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Komşuların haber vermesi üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay sonrası kaçan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Ortahisar ilçesine bağlı 2 Nolu Beşirli Mahallesi 921 No'lu Sokak'ta meydana geldi. 42 yaşındaki A.Ş'nin evinden silah sesi gelmesi üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, G.Y'nin cansız bedeniyle karşılaştı. KAÇAN ZANLI YAKALANDI Ablasının eşi G.Y'yi tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.Ş, Pelitli Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş