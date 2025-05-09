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Trabzon'dan acı haber! Serinlemek için girmişlerdi, boğularak can verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sıcakların başlaması ile birlikte serinlemek için denize giren 14 yaşlarındaki 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocukların cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı.

Acı olay Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşandı. Sıcaklardan bunalan 2 çocuk soluğu denizde aldı. 

Trabzon'dan acı haber! Serinlemek için girmişlerdi, boğularak can verdiler - 1. Resim

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

14 yaşlarındaki 2 çocuktan uzun süre haber alamayan aileleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen ihbarla birlikte bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri ve dalgıçları gönderildi.

Trabzon'dan acı haber! Serinlemek isterken can verdiler - 1. Resim

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILDI

Ekiplerin karadan ve denizden yaptığı arama çalışmaları sonrasında 2 çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı. Ambulansa konulan cenazeler kimlik tespiti ve otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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