Trabzon'dan acı haber! Serinlemek için girmişlerdi, boğularak can verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2025 16:51 - Güncelleme: 9 Mayıs 2025 17:17 - Güncelleme:

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sıcakların başlaması ile birlikte serinlemek için denize giren 14 yaşlarındaki 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocukların cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı.

Acı olay Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşandı. Sıcaklardan bunalan 2 çocuk soluğu denizde aldı. EKİPLER HAREKETE GEÇTİ 14 yaşlarındaki 2 çocuktan uzun süre haber alamayan aileleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen ihbarla birlikte bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri ve dalgıçları gönderildi. CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILDI Ekiplerin karadan ve denizden yaptığı arama çalışmaları sonrasında 2 çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkartıldı. Ambulansa konulan cenazeler kimlik tespiti ve otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlgili Haber Gaz kaçağını çakmakla kontrol etti, sonrası facia… ''O durumdayken hiç hissetmedim''

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı