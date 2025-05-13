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Trafikte tartıştığı sürücüye şişe fırlattı! Sosyal medyada paylaşılan görüntü ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafikte tartıştığı sürücüye şişe fırlattı! Sosyal medyada paylaşılan görüntü ele verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da 25 yaşındaki sürücü F.Ö., trafikte tartıştığı tır sürücüsüne içecek fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen trafik denetleme ekipleri, sürücüyü tespit etti ve cezai işlem uyguladı.

Hatay'da Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki hafif ticari aracın 25 yaşındaki sürücüsü F.Ö., tartıştığı tır sürücüsüne içecek fırlattı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit etti.

Trafikte tartıştığı sürücüye şişe fırlattı! Sosyal medyada paylaşılan görüntü ele verdi - 1. Resim

BİN 986 TL CEZA

Sinirlenerek tır sürücüsüne içecek fırlattığını söyleyen şahsa, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan bin 986 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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