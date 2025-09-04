Trafikte tepki çeken görüntü! Aşırı yükle hem kendini hem başkalarını tehlikeye attı

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı’nda taşıma kapasitesinin çok üzerinde yükle seyreden bir kamyonet, trafikte tepkileri üzerine çekti.

Üzerinde büyük boyutlardaki çuvallarla hareket eden kamyonet, hem trafikteki diğer araçlar hem de yayalar için büyük tehlike oluştururken, görgü tanıkları aracın özellikle yoğun saatlerde şehir merkezinde bu şekilde dolaşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kamyonetin arkasından sarkan ve üst üste yığılan yüklerin dengesiz görünümü, muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı.