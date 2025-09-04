Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trafikte tepki çeken görüntü! Aşırı yükle hem kendini hem başkalarını tehlikeye attı

Trafikte tepki çeken görüntü! Aşırı yükle hem kendini hem başkalarını tehlikeye attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Trafikte tepki çeken görüntü! Aşırı yükle hem kendini hem başkalarını tehlikeye attı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da taşıması gerekenden çok daha fazla yüklenen kamyonet tepkilere neden oldu.

Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı’nda taşıma kapasitesinin çok üzerinde yükle seyreden bir kamyonet, trafikte tepkileri üzerine çekti.

Üzerinde büyük boyutlardaki çuvallarla hareket eden kamyonet, hem trafikteki diğer araçlar hem de yayalar için büyük tehlike oluştururken, görgü tanıkları aracın özellikle yoğun saatlerde şehir merkezinde bu şekilde dolaşmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kamyonetin arkasından sarkan ve üst üste yığılan yüklerin dengesiz görünümü, muhtemel bir kazaya davetiye çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

