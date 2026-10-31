Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan trende, nitrik asit bulunan bir vagonda kimyasal sızıntı tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, sızıntı yaşanan vagon trenden ayrılarak karantinaya alındı.

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Kayseri'de yük treninde kimyasal sızıntı paniği yaşandı.

Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan 'E68034' numaralı trende, Kocasinan ilçesindeki Boğazköprü Tren Garı'na ulaştığı sırada nitrik asit yüklü bir vagonda sızıntı tespit edildi.

Trende kimyasal sızıntı alarmı! Ekipler devreye girdi, vagon karantinaya alındı

TÜM VAGONLAR KONTROL EDİLDİ

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, olası başka bir sızıntı ihtimaline karşı özel koruyucu kıyafetlerle trende bulunan tüm vagonları kontrol etti.

Yapılan incelemede sızıntının bulunduğu vagon trenden ayrılarak karantinaya alındı. Olayda kimyasaldan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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