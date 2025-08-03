Türkiye'de bilinen ve bildirilen en büyük vaka! Kendisi bile inanamadı

Meyve seçtiği sırada aniden nefesi kesilen Özkan Özgürel hemen hastaneye gitti. 47 santimetrelik tümörle yaşadığını hastanede öğrenen Özgürel'in geçirdiği başarılı operasyonla Türkiye'de bir ilk yaşandı.

Özkan Özgürel’in aniden nefesi kesildi. Soluğu hastanede aldı. 47 santimetrelik tümörle yaşadığını da hastanede öğrendi. Ve başarılı ameliyatla Türkiye'de bir ilk yaşandı. Özkan Özgürel'in hiçbir sağlık sorunu yoktu. Ta ki karpuzu almaya karar verinceye kadar. Özgürel karpuzu aldıktan sonra şiddetli bir şekilde nefes darlığı yaşadı.

Özgürel, karpuz alırken aniden nefesinin kesilmesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'ne başvurdu. İşte tüm gerçekler o zaman ortaya çıktı.

Özkan Özgürel hastalığını hissettiği ilk anı anlatırken şunları söyledi:

"Bir şey yoktu ortada. Ben her işimi yapıyordum, koşturuyordum, geziyordum. Bir gün karpuz canımız çekti, karpuz alalım dedik. Onu aldım. Yani düz yolda yine bir şey yoktu. Yokuş çıkarken böyle göğsüm yerine oyulacakmış gibi bir hırıltı. Ama ben her hayatımda öyle bir hırıltı duymadım."

ATV Haber'de yer alan habere göre Özkan Özgürel’in farklı tekniklerle yapıldığı ameliyatı sırasında doktorlar da gözlerine inanamadı.

Kalp ve Damar cerrahı Prof. Dr. Tolga Demir, Özgürel’in geçirdiği operasyonla ilgili şunları söyledi:

"TÜRKİYE’DE BİLİNEN EN BÜYÜK VAKA"

"Çap olarak 47 santim boyunda ve 4 kilo ağırlığında bu çapta Türkiye'de bilinen ve bildirilen en büyük vaka. Artı dünyada da sayılı 1-2 vakadan birisi. Hastalığı aslında bir göğüs akciğer boşluğundaki bir kitleydi. Oldukça hızlı büyüyen ve göğsünün içinde çok ciddi yer kaplayan bir tümördü.

Yandan yapılan torukotomi dediğimiz kesiyle de yapma imkanımız yoktu. Çünkü bu kitle akciğerin sağından başlıyor, kalbi eziyor ve oradan da sol akciğerin tamamını dolduruyordu. Yani göğüs kafesini sağdan sola açıp bu iman tahtası dediğimiz sternum kemiğinde keserek göğsü kaldırarak yapıyoruz. Sonucumuz başarılı oldu."