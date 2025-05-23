Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Keşif talebi reddedildi

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun’un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Olay yerine ilişkin yapılan keşif talebi yeniden reddedildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka dosyadan hükümlü ve tutuklu Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen maktul Sema Esen’in ailesi katıldı.

Mahkeme başkanı yargılamanın bu celsede tanık beyanlarıyla devam edeceğini söyleyerek Ümitcan Uygun’un abisi Erol Uygun'a söz verdi. Uygun şu ifadeleri kullandı:

"ÜMİT BİZDEN VAZGEÇTİ, GİTTİ ONU TERCİH ETTİ" "Ümit ile Sema arkadaşlardı. Biz Sema’yı yaptığı işten dolayı istemiyorduk. Ümit bizden vazgeçti, gitti onu tercih etti. Sonra üzerinden zaman geçti bize 'istemiyorum Sema’yı ayrılacağım' dedi. Sonra annemin gönlünü aldı. Ardından Ümit annemlerin evine gitti. Sabah haberimiz oldu olaydan sonra cezaevine gittik. Kendi cenazemiz gibi ilgilendik biz ama bu basıncıların bize yapmadığı kalmadı."

OLAY YERİ KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ

Esen ailesinin avukatı ise mahkemede "Tanıkların çelişkili ifadeleri değerlendirildiğinde olay yerine ilişkin keşif talebimizi yineliyoruz" dedi. Tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını veren mahkeme olay yerinde keşif talebini reddederken bir sonraki duruşmayı da 26 Eylül’e erteledi.