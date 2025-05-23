Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Keşif talebi reddedildi

Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Keşif talebi reddedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin konuştuğu davada yeni gelişme! Keşif talebi reddedildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun’un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Olay yerine ilişkin yapılan keşif talebi yeniden reddedildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka dosyadan hükümlü ve tutuklu Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen maktul Sema Esen’in ailesi katıldı.

Mahkeme başkanı yargılamanın bu celsede tanık beyanlarıyla devam edeceğini söyleyerek Ümitcan Uygun’un abisi Erol Uygun'a söz verdi. Uygun şu ifadeleri kullandı:

"ÜMİT BİZDEN VAZGEÇTİ, GİTTİ ONU TERCİH ETTİ"

"Ümit ile Sema arkadaşlardı. Biz Sema’yı yaptığı işten dolayı istemiyorduk. Ümit bizden vazgeçti, gitti onu tercih etti. Sonra üzerinden zaman geçti bize 'istemiyorum Sema’yı ayrılacağım' dedi. Sonra annemin gönlünü aldı. Ardından Ümit annemlerin evine gitti. Sabah haberimiz oldu olaydan sonra cezaevine gittik. Kendi cenazemiz gibi ilgilendik biz ama bu basıncıların bize yapmadığı kalmadı."

OLAY YERİ KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ

Esen ailesinin avukatı ise mahkemede "Tanıkların çelişkili ifadeleri değerlendirildiğinde olay yerine ilişkin keşif talebimizi yineliyoruz" dedi. Tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını veren mahkeme olay yerinde keşif talebini reddederken bir sonraki duruşmayı da 26 Eylül’e erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vahşetin sınırı yok! Görüntülü konuşma esnasında kızını boğarak katletti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Baba, kaza yapıp kaçan alkollü oğluna ateş püskürdü: Boy var, akıl yok - 3. SayfaBaba, kaza yapıp kaçan alkollü oğluna ateş püskürdüÖğrenci servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaÖğrenci servisi takla attı: Çok sayıda yaralı varSon kurban Oğuzhan Aydemir oldu! Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'ü buldu - 3. SayfaSon kurban Oğuzhan Aydemir oldu!Yer: Bodrum! Davetliler ne olduğunu anlamadı... Domuz düğüne daldı - 3. SayfaDavetliler ne olduğunu anlamadıEşlerin tartışmasına aileler dahil oldu! Kavga cinayetle son buldu - 3. SayfaEşlerin tartışmasına aileler dahil olduBir eve kabusu yaşattılar, 2 şehre dağıldılar... Yüzlerini utançtan açamadılar - 3. SayfaBir eve kabusu yaşattılar, 2 şehre dağıldılar...
Sonraki Haber Yükleniyor...