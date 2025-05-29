Türkiye'nin konuştuğu kayınvalide-damat skandalında yeni gelişme! Kızı annesinden şikayetçi olmadı

Kayseri'de 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane'yle kaçtığı ortaya çıkmıştı. Skandal olayla ilgili kadına 'tehdit' ve 'yaralama' suçlarından 3 yıl 7 ay hapis, damada da aynı suçlardan 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığını iddia ederek Esra Erol’un programına başvurmuştu. 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın, 47 yaşındaki kayınvalidesi Güldane Şahin ile yasak bir ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşanan bu olay Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler D.Ş. (25) ve babası T.Ş. (52) ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar Güldane Şahin ve Cuma Doğan ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

İLİŞKİLERİNİ KABUL ETTİLER

Savunmalarında gönül ilişkisi yaşadıklarını kabul eden sanıklar Güldane ve Cuma suçlamaları reddetti.

Mağdur D.Ş. beyanında, sanık Cuma Doğan ile geçen yıl nişanlandığını söyledi. Sonrasında Cuma'nın kendisini her zaman dövdüğünü ve tehdit ettiğini iddia eden D.Ş, sanık annesi Güldane'nin ise kendisine şiddet uygulamadığını ifade etti.

ANNESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hırsızlık iddiasına ilişkin bilgisi olmadığını dile getiren D.Ş, sanık Cuma Doğan'dan şikayetçi olduğunu, annesinden ise şikayetçi olmadığını belirtti.

Müşteki T.Ş. ise birlikte kaçan 2 sanığın, evinde bulunan 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirayı çaldığını ileri sürdü.

Bunların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğunu öne süren T.Ş, zararının giderilmediğini kaydederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 2 sanığın da iddianamede belirtilen suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma hakimi tarafından son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Mahkeme hakimi, sanık Güldane'ye "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "nitelikli basit yaralama" suçundan 13 ay 15 gün hapis cezası, sanık Cuma'ya "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay ve "nitelikli basit yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, 2 sanığın "hırsızlık" suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine karar vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.