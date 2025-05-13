Mide bulandıran olay Türkiye’nin gündemine oturmuştu! Kaynana Güldane ve damat Cuma için istenen ceza belli oldu

Esra Erol'da programında ortaya çıkan skandal bir olay gündeme bomba gibi düşmüştü. 21 yaşındaki Cuma Doğan'ın nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane'yle kaçtığı ortaya çıkmıştı. Mide bulandıran olayla ilgili tepkiler peş peşe gelmişti. Canlı yayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan iki isim hakkında istenen ceza belli oldu.

Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığını iddia ederek Esra Erol’un programına başvurmuştu. 21 yaşındaki Cuma Şahin’in, 47 yaşındaki kayınvalidesi Güldane Şahin ile yasak bir ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Programa katılan Dilek Şahin, nişanlısı Cuma ile annesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, durumu babasına anlatmak istediğinde ise ölümle tehdit edildiğini söylemişti. Talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte katıldığı yayında, annesi Güldane’nin nişanlısı Cuma ile kaçtığını açıklamıştı.

Programda ortaya çıkan samimi görüntüler büyük tepki toplamıştı. Sosyal medyada olay kısa sürede gündeme oturdu, kullanıcılar peş peşe yorum yapmıştı.

Canlı yayında gözaltına alınan Cuma ve kayınvalide Güldane Şahin, Dilek Şahin ve kardeşine yönelik “nitelikli tehdit” suçlamasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İki isim de tutuklanmıştı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

Develi Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Develi Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Güldane Ş. ve Cuma D. hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 3 aydan yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mağdur D.Ş, iddianamede yer alan ifadesinde, sanık Cuma D. ile geçen yıl nişanlandığını anlattı. Bir süre sonra nişanlısı ile annesi arasında samimiyet oluşmaya başladığını öne süren D.Ş, şunları kaydetti:

"İkisinin yakınlaşmalarını babama söyleyeceğimi dile getirince annem Güldane ve Cuma bana 'Bizim dışarı gittiğimizi, ikimizin evde kaldığını asla babana söylemeyeceksin. Yoksa seni öldürürüz.' şeklinde sözler söyleyip, vücudumun çeşitli bölgelerine vurmak suretiyle beni darbetti. Bu şekilde sürekli aramızda tartışma yaşanıyordu."

GÜLDANE VE CUMA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Babası T.Ş'nin biriktirdiği altınların yatak odasındaki dolabın içinde olduğunu belirten D.Ş, "Annem Güldane'nin evden gitmesinden sonra altınların bulunduğu dolabın içini kontrol ettiğimizde, dağınık vaziyetteydi ve altınlar yerinde yoktu. Bana yönelik eylemde bulunan Güldane ve Cuma'dan davacı ve şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki T.Ş. (52) ifadesinde, evde bulunan 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirayı sakladığı yerde göremeyince karakola müracaatla bulunduğunu, olayla nedeniyle de 2 sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

İddianamede, zarar tespit tutanağında çalıntı iddiasında bulunulan eşyaların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğu belirtildi. Sanıklar Güldane Ş. ve Cuma D. ise suçlamaları kabul etmedi.