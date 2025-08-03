Ukrayna'da savaştan kaçtı! İstanbul'dan aldığı davet hayatını kabusa çevirdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 24 Şubat 2022'de başlamıştı. İki ülke arasındaki savaş devam ederken, sivil halk zor zamanlar geçiriyor. Ukrayna'nın Rivne şehrinde yaşayan ve savaştan kaçan 29 yaşındaki Katerina B. de savaşın yıkıcı etkisine maruz kalanlardan.

Savaşın gölgesinde alkol bağımlısı olan babası ve annesiyle yaşamaya çalışan Katerina B., sosyal medya üzerinden İstanbul'dan İlyas isimli biriyle tanıştı. İlyas'ın davet etmesi üzerine İstanbul'a gelen Katerina, bir süre Bahçelievler'de kaldı.

Soyadı öğrenilemeyen İlyas isimli şahıs tarafından alıkonularak fuhşa zorlanan Katerina, bir süre sonra Özbek bir kadına teslim edildi ve fuhuş bataklığına sürüklendi. Pasaportuna elinden alınan ve haftalarca alıkonulan Katerina B., Ankara, Kütahya, Kocaeli, İstanbul hattında dayanılmaz acılar yaşadı.

"ÇALIŞIP PARA KAZANACAKSIN" DİYEREK KANDIRDILAR

Antalya'da bir takside telefonu çalınınca polis merkezine giderek şikayetçi olan Katerina, içine düştüğü fuhuş batağından kurtulmak istese de her defasında çete izini buldu. Çalışıp para kazanacağı söylenerek Erzurum'a gönderilen Katerina, burada bir grup tarafından uyuşturucu kullanılarak bir kez daha fuhşa zorlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul'a dönen Katerina kendine geldikten sonra kaybolan pasaportu ve telefonu için para kazanmak zorunda kaldı. Çalışmak için İstanbul Aksaray'da tercümanlık bürosunda İngilizce ve Rusça tercümanlık yapmaya başlayan Ukraynalı kadına, hayatını kâbusa çeviren Özbek kadın bir kez daha yem attı. Özbek kadın, "Çok para kazanıp pasaportunu ve telefonunu alman için gece kulübünde çalış" teklifinde bulundu. Bu kadının elinden bir defa daha kurtulan Katerina, Aksaray'da kendinden geçmiş halde dolaşmaya başladı.

AVUKAT YARDIMINA KOŞTU

Zor zamanlarda geçiren Katerina'nın hayatına dokunan bir avukat yardıma koştu. İsmini açıklamak istemeyen avukat, içler acısı bir halde olan Katerina'yı korumaya alarak BM Ukrayna Bürosu ve uluslararası göçle ilgilenen sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçti. Katerina B.'nin İstanbul İl Göç İdaresi'ne başvurusu yapıldı.

"TEK İSTEĞİM SAVAŞTA DA OLSA ÜLKEME DÖNMEK"

Yaşadığı olaylardan dolayı ruh sağlığı bozulan ve oldukça yıpranan Katerina B. yaşadıklarını ise güçlükle anlattı. Katerina hayatının kabusa dönüşüyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde savaş başlayınca ailemiz darmadağın oldu. Babam alkol bağımlısıydı. Annem ise günlük olarak işlerde çalışıyordu. Savaşın acı yüzünü yaşadık. Sosyal medya üzerinden İlyas ile tanıştım beni İstanbul'a davet etti. Ben de onun yanına gittim. Bahçelievler'de bir hafta kaldım. Sonra beni Özbek kadınla tanıştırdı. O da Rusça biliyordu. Paraya ihtiyacım olduğunu söyleyince beni birilerinin yanına götürdü. Fakat onlar da para vereceklerini söyleyip bana tecavüz etti. "TEK İSTEĞİM ÜLKEME DÖNMEK" Sonra beni Ankara'da bir işe gireceğim diye gönderdiler. Orada da 20 gün kapalı odada kaldım. Bir çok insanla birlikte olmam için zorladılar. Uyuşturucuyu bilmezdim bana uyuşturucu kullandırıp fuhuşa sürüklediler. Şimdi tek isteğim para kazanıp pasaportumu çıkarıp ülkeme dönmek. Sağlığım bozulduğu için tedavi olmak istiyorum. Param yok, kalacak yerim yok. Hiçbir şeyim kalmadı. Annem ben İstanbul'a geldikten sonra Avrupa'ya kaçmış. Ondan da haber alamıyorum. Türkiye Cumhuriyetinden yardım bekliyorum"

"TEDAVİ EDİLMESİ LAZIM"

Katerina B.'ye yardımcı olan ismini saklı tutan avukat ise şöyle konuştu: