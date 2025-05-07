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Üniversitede baltalı saldırı! Varşova'da kan donduran olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Üniversitede baltalı saldırı! Varşova&#039;da kan donduran olay
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Polonya'nın başkenti Varşova'da kabus gibi bir olay yaşandı. Varşova Üniversitesi'nde gerçekleştirilen baltalı saldırıda 1 kişi vahşice katledildi, 1 kişi ise yaralandı.

Polonya'da, üniversite öğrencileri adeta kabusu yaşadı.

Başkent Varşova’daki Varşova Üniversitesi'nde baltalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Üniversitede baltalı saldırı! Varşova'da kan donduran olay - 1. Resim

KORKUNÇ CİNAYET

Saldırıda ölen kişinin üniversite çalışanı bir kadın olduğu, yaralanan kişinin ise üniversitenin güvenlik görevlisi olduğu aktarıldı. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi. Polonya basını, saldırganın balta ile kadının başını kestiğini aktardı.

Yetkililer, saldırının yere saatle 18.40’da düzenlendiğini belirterek, saldırganın 22 yaşında Polonya vatandaşı olduğunu aktardı. Polonya basını, saldırganın balta ile bir kadının başını kestiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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