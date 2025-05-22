Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren baba hakkında karar verildi

Kastamonu'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu bıçaklayarak öldüren baba hakkında karar çıktı. Sanık, olay sırasında oğlunu sadece korkutmak istediğini ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, suçun ağır tahrik altında işlendiğine hükmederek, "kasten öldürme" suçundan babayı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunu bıçaklayarak öldüren babaya, 15 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme suçundan" yargılanan tutuklu sanık Ayhan Kabuk ve avukatları katıldı.

"SADECE KORKUTMAK AMAÇLIYDI"

Kabuk, savunmasında çok üzgün olduğunu söyledi. Olayı anlatan Kabuk, "İstanbul'da ikamet ediyorduk. Oğlum, alkol ve uyuşturucu tedavisi görüyordu. Arkadaş ortamından uzaklaşsın, değişiklik olsun diye memleketimize oğlumu getirdim. Birkaç gün kalıp hem hava değişikliği olsun hem de ortamı değişsin hem de arkadaş ortamından uzaklaşsın istedik. Gece geç saatlerde tekrar alkol almaya başladı. Alkol komasına girecekti. Alkol almasını engellemek istedik. Bunun üzerine tartışma çıktı. Üzerime yürüdü. Ben de mutfaktan kendimi koruma amaçlı bıçak aldım. Sadece korkutmak amaçlıydı. Öldürme gibi bir kastım yoktu. Bıçağı rastgele salladım o da oğluma geldi, çok pişmanım, çok üzgünüm, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

15 YIL CEZA ALDI

Sanık ve avukatların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, kasten öldürme suçunu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle sanık Ayhan Kabuk'u, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

19 Ağu 2024 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Yavuçkuyucak köyü Körpe Mahallesi'nde baba Ayhan Kabuk, aralarında tartışma çıkan 30 yaşındaki oğlu Ozan Kabuk'u bıçaklamış, Ozan Kabuk olay yerinde hayatını kaybetmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan baba Kabuk, tutuklanmıştı.