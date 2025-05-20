Türkiye'nin konuştuğu cinayet! Katil için istenen ceza belli oldu

Şişli'de eski eşi Bahar Aksu'yu kaçıramayınca kaldırımda silahla defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol hakkında istenen ceza belli oldu.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 Mayıs tarihinde 34 yaşındaki Bahar Aksu, çalıştığı otele geldiği esnada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki kişilerce kaçırılmak istenmiş, direnince de Elibol tarafından kaldırımda silahla defalarca vurularak öldürülmüştü.

KATİL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli Rüstem Elibol'un ‘boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer 3 şüpheli S.Y., S.S. ve A.B.'nin ise ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hazırlanan iddianamenin gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildiği öğrenildi.