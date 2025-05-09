Bahar Aksu cinayetinde dehşet detaylar! Keşif yaptılar, gittiler, 1 kişiyi daha alıp döndüler

Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından öldürülen Bahar Aksu cinayetinde katil zanlısı ve diğer şüphelilerin bölgede keşif yaptığı ardından bir kişiyi daha yanlarına aldıkları ortaya çıktı. Öte yandan katil Elibol'un sosyal medya paylaşımları vahşetin ayak seslerinin olduğunu gösterdi.

Şişli 5 Mayıs'ta Bahar Aksu'nun yardım çığlıklarıyla yankılandı. 37 yaşındaki kadın işe gitmek için evden çıktı karşısında eski eşi Rüstem Elibol'u buldu. Elibol beraberindeki iki kişiyle kadını kaçırmaya çalıştı, ardından sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu.

Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eski eş Rüstem Elibol ile ona yardım eden 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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KEŞİFTEN SONRA 1 KİŞİYİ DAHA YANLARINA ALMIŞLAR

Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin cinayetten üç gün önce, 2 Mayıs Cuma günü Çanakkale’den otomobille İstanbul’a geldikleri belirlendi. Bahar Aksu’nun evi ve iş yerinde keşif yapan şüpheliler, geceyi Şişli’de bir otelde geçirdi. Otele giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Keşfin ardından Çanakkale’ye dönen zanlılar, bu kez yanlarına Samet S.’yi de alarak 4 Mayıs Pazar günü yeniden İstanbul’a geldi.

Hazırlıklarına devam eden şüphelilerin geceyi otomobilde geçirdikleri, sabah saatlerinde ise Aksu’yu kaçırmak isterken cinayeti işledikleri öğrenildi.

"İNTİKAM EN SEVDİĞİM DUYGU"

Cinayet zanlısı Rüstem Elibol’un sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Elibol’un, "Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım sana", "İntikam en sevdiğim duygu, intikam aksar unutulmaz" ve "Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı" şeklindeki paylaşımları ise kan dondurdu.