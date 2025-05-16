Uyuşturucu düzeneği deşifre oldu! Uzaktan kumandalı gizli bölme ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Mayıs 2025 10:42 - Güncelleme: 16 Mayıs 2025 11:05 - Güncelleme:

Eyüpsultan'da durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada uzaktan kumandalı gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölmeden 564 gram marihuana, 1 telefon, bin 800 TL çıkarken; şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor. Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde 5 Mart'ta seyir halinde olan şüpheli araç durduruldu. UZAKTAN KUMANDAN VE ARKA KOLTUKTA MEKANİZMA Araçta yoğun uyuşturucu madde kokusunun gelmesi üzerine E.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir uzaktan kumanda bulunurken, arka koltuğun sırt dayama bölümüne bir mekanizma kurulduğu belirlendi. İlgili Haber Ağaçların arasına gizlenmiş! Şeftali serasında çuvallarca uyuşturucu GİZLİ BÖLMEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI Kumandanın tuşlarına basıldığında, mekanizmanın açılıp kapandığı tespit edildi. Gizli bölmeden 564 gram marihuana, 1 telefon ve bin 800 TL bulundu. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. İlgili Haber Narkotik köpeği tepki verdi, tırdan binlerce uyuşturucu hap çıktı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş