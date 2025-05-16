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Uyuşturucu düzeneği deşifre oldu! Uzaktan kumandalı gizli bölme ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan'da durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada uzaktan kumandalı gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölmeden 564 gram marihuana, 1 telefon, bin 800 TL çıkarken; şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor. Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde 5 Mart'ta seyir halinde olan şüpheli araç durduruldu.

Uyuşturucu düzeneği deşifre oldu! Uzaktan kumandalı gizli bölme ortaya çıktı - 1. Resim

UZAKTAN KUMANDAN VE ARKA KOLTUKTA MEKANİZMA

Araçta yoğun uyuşturucu madde kokusunun gelmesi üzerine E.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir uzaktan kumanda bulunurken, arka koltuğun sırt dayama bölümüne bir mekanizma kurulduğu belirlendi.

GİZLİ BÖLMEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kumandanın tuşlarına basıldığında, mekanizmanın açılıp kapandığı tespit edildi. Gizli bölmeden 564 gram marihuana, 1 telefon ve bin 800 TL bulundu.

Uyuşturucu düzeneği deşifre oldu! Uzaktan kumandalı gizli bölme ortaya çıktı - 2. Resim

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu düzeneği deşifre oldu! Uzaktan kumandalı gizli bölme ortaya çıktı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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