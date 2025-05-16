Ağaçların arasına gizlenmiş! Şeftali serasında çuvallarca uyuşturucu

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir şeftali serasında, ağaçların arasına çuval içerisinde gizlenmiş halde 21 kilo 710 gram 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında merkez Akdeniz ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldığını, elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere dron destekli operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, şeftali seralarında arama yapan ekipler, çuval içerisinde ağaçların arasına gizlenmiş halde 21 kilo 710 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. M.K. ise adli kontrol çerçevesinde serbest bırakıldı.