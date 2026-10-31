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Vahşetin görüntüsü ortaya çıktı! Ankara'da eşini öldürüp intihar etmişti

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Ankara'da beş sene önce boşandığı eski eşinin çalıştığı dükkanı basan zanlı eski eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar etti. Zanlının, cinayeti gerçekleştirdiği ana ait görüntüleri ortaya çıktı.

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Ankara'da 5 sene önce boşandığı eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar eden zanlının, olayı gerçekleştirdiği ana ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Yenimahalle'de dün meydana gelen olayda, Doğan Yavuz (56), 5 sene önce boşandığı ve takıntı haline getirerek sürekli rahatsız ettiği eski eşi Aynur Ekici'nin (49) terzi dükkanını basmıştı.

Ekici'yi tabancayla öldüren Yavuz ardından da aynı silahla intihar etmişti.

Vahşetin görüntüsü ortaya çıktı! Ankarada eşini öldürüp intihar etmişti
Başlık ResmiVahşetin görüntüsü ortaya çıktı! Ankarada eşini öldürüp intihar etmişti

CİNAYET ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yavuz'un cinayeti işlemek için eski eşinin dükkanına girdiği ve silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekiler tarafından yaşanan panik anlarının yer aldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Vahşetin görüntüsü ortaya çıktı! Ankarada eşini öldürüp intihar etmişti
Başlık ResmiVahşetin görüntüsü ortaya çıktı! Ankarada eşini öldürüp intihar etmişti

CEBİNDEN CİNAYET NOTU ÇIKTI

Ekici'nin eski eşi Yavuz tarafından sürekli rahatsız edildiği ve izinin bulunmasını istemediği için sahibi olduğu dükkanı kızının üzerine kaydettirdiği öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili konuşan görgü tanıkları ise zanlının cebinden iki kızını ve eşini öldüreceğine dair not çıktığını iddia etti.

Vahşetin görüntüsü ortaya çıktı! Ankarada eşini öldürüp intihar etmişti
Başlık ResmiVahşetin görüntüsü ortaya çıktı! Ankarada eşini öldürüp intihar etmişti

"UZUN ZAMANDIR ESKİ KOCASINDAN KAÇIYORMUŞ"

Olayla ilgili konuşan esnaf Hasan Ateşoğlu, "Bir ses duyduk. Bütün komşular o sesin geldiği tarafa doğru yöneldi. Uzun süredir eski kocasından kaçan, burada terzilik yapan kadının kocası gelmiş. Adam kadına ateş ettikten sonra kendine de sıkmış ve intihar etmiş. 2021 yılında boşanmışlar. Adam kadını takip ediyormuş. Kadın izi belli olmasın diye de dükkanını kızının üzerine kaydettirmiş. Kendi üzerine yapmamış. Epeydir kaçıyormuş zaten eski kocasından. Saldırganı tanımıyoruz. Kadın kaçtığını, izini kaybettirdiğini düşünerek burada yaşamaya başlamış. Saldırgan İstanbul'dan gelmiş. Silah sesini duydum ama o kadar güçlü bir ses değildi. Olay yerine koşarak gittik. Yerde ikisi de yatıyordu. İkisi de kanlar içindeydi. Hemen ekipleri çağırdık. Tarafların herhangi bir kavgasına daha önce şahit olmadım. Zanlının cebinden bir not çıkmış yani 'Üçünüzü birden yakalayıp öldüreceğim' diye. Kızı da çok da yakındaymış. Allah korumuş" dedi.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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