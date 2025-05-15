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Haberler > 3. Sayfa > Varını yoğunu plajda tanıştığı çifte verdi: Böyle olay görülmedi! "Bileğimden tutup..."

Varını yoğunu plajda tanıştığı çifte verdi: Böyle olay görülmedi! "Bileğimden tutup..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Varını yoğunu plajda tanıştığı çifte verdi: Böyle olay görülmedi! &quot;Bileğimden tutup...&quot;
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla'da plajda tanıştığı çifte güvenen Emine Özel, 18 milyon lirasından oldu. Varını yoğunu cin yalanını uyduran ve yüksek kar vaadi sunan dolandırıcılara veren Özel, "Dünya bir yanaydı, onlar bir yanaydı. Ama maalesef ki dolandırıldım. Çok büyük bir oyuna gelmişim. Çok büyük bir kumpasa getirmişler. Uyuyamıyorum. Yani nefes alamıyorum" sözleriyle mağduriyetini dile getirdi.

Akılalmaz dolandırıcılık olayı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Emine Özel isimli kişi, plajda tanıştığı bir çift tarafından milyonlarca lira dolandırıldı. 

EKOL TV'nin haberine göre, cin yalanına ve yüksek kar vaadine inandığını söyleyen Emine Özel, "Dünya bir yanaydı, onlar bir yanaydı. Ama maalesef ki dolandırıldım. Çok büyük bir oyuna gelmişim. Çok büyük bir kumpasa getirmişler. Uyuyamıyorum. Yani nefes alamıyorum. Ev var, para var. Tatillere gidiyoruz, her gün beraberiz. Hafta yedi, altı günü biz beraberiz.

"ELİNDEN TUTUP HER ŞEYİNİ SÖYLÜYOR"

Yalıkavak'ta bir ofisinin olduğunu, borsa işi yaptıklarını söylediler. 'Bizim çok fazla yatırımcılarımız var, size yüzde yirmi vereceğiz' dediler. Güya bu kişi her şeyi bilen, her şeyi gören kişiymiş. Elinden, bileğinden şöyle bir tutuyor. Senin aileni, bütün herkesin isimlerini, soy adlarını, yeğenlerini varana kadar söylüyor" şeklinde konuştu.

VARINI YOĞUNU SATIP DOLANDIRICILARA VERDİ

Evini ve arabasını sattığını, yaklaşık 15 milyon lirayı plajda tanıştıkları sözde borsacı çifte verdiğini kaydeden Emine Özel, "Toplam 15 milyon alacağım var. Eşimle beraber bizim alacağımız toplam para 18 milyon" dedi.

Bodrum'dan İstanbul'a döndüğünü ve annesinin yanına sığındığını ifade eden Emine Özel, "Şimdi tek isteğim paramı geri alabilmek. Ne bir param ne bir evim var. Geldim annemin yanına sığındım" sözleriyle mağdur edildiğini belirtti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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