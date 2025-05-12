Vatandaşlar fark etti! "Leş gibi kokuyordu..."

Yurt dışından gemilerle Türkiye’ye getirilen ve dönem dönem tırdan kaçarak ortalığı birbirine katan anguslardan birisi bu defa denizden çıktı.

İskenderun Körfezi Arsuz ilçesi mevkiinde telef olan bir angus sahile vurdu. Angus, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen iş makinesiyle sahilden kaldırıldı.

Telef olan angusu denizde sürüklenirken fark eden Muhammed Kemal Aydemir (15) olayla ilgili şunları söyledi:

"Saat 3 gibi ailemle beraber deniz kenarına gelmiştik. Babam botla denize çıktı, ufuk çizgisinde bota benzeyen bir şey gördük. Kısa bir süre sonra kıyıya doğru yanaştı. Ben yüzerek yanına gittim, gördüğüm şey çuval içinde ayağı kesilmiş bir şekilde angustu ve leş gibi kokuyordu.

Ondan önce toynağı elime geldi zaten onu kıyıya doğru fırlattım. Ondan sonra kıyıya vurdu. Sahil güvenlik ekiplerini aradık geldiler aldılar. Millet ailesi ile geliyor küçük çocukları var, angusta mesela mikrop olabilirdi"