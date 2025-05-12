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Vatandaşlar fark etti! "Leş gibi kokuyordu..."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Vatandaşlar fark etti! &quot;Leş gibi kokuyordu...&quot;
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da vatandaşlar, kıyıya vuran telef olmuş bir angus fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, angusu vinçle götürdü. Telef olan angusu denizde sürüklenirken fark eden Muhammed Kemal Aydemir "Ufuk çizgisinde bota benzeyen bir şey gördük. Kısa bir süre sonra kıyıya doğru yanaştı. Ben yüzerek yanına gittim, gördüğüm şey çuval içinde ayağı kesilmiş bir şekilde angustu ve leş gibi kokuyordu." dedi.

Yurt dışından gemilerle Türkiye’ye getirilen ve dönem dönem tırdan kaçarak ortalığı birbirine katan anguslardan birisi bu defa denizden çıktı.

İŞ MAKİNESİYLE KALDIRDILAR

İskenderun Körfezi Arsuz ilçesi mevkiinde telef olan bir angus sahile vurdu. Angus, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen iş makinesiyle sahilden kaldırıldı.

Vatandaşlar fark etti! "Leş gibi kokuyordu..." - 1. Resim

"LEŞ GİBİ KOKUYORDU"

Telef olan angusu denizde sürüklenirken fark eden Muhammed Kemal Aydemir (15) olayla ilgili şunları söyledi:

"Saat 3 gibi ailemle beraber deniz kenarına gelmiştik. Babam botla denize çıktı, ufuk çizgisinde bota benzeyen bir şey gördük. Kısa bir süre sonra kıyıya doğru yanaştı. Ben yüzerek yanına gittim, gördüğüm şey çuval içinde ayağı kesilmiş bir şekilde angustu ve leş gibi kokuyordu.

Ondan önce toynağı elime geldi zaten onu kıyıya doğru fırlattım. Ondan sonra kıyıya vurdu. Sahil güvenlik ekiplerini aradık geldiler aldılar. Millet ailesi ile geliyor küçük çocukları var, angusta mesela mikrop olabilirdi"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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