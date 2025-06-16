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Vatandaşlar paniğe kapıldı! İstila ettiler... Yüzlercesi yolu kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'ın Palu ilçesinde çekirge istilası yaşandı. Yüzlerce çekirgenin yolu kapattığı görüldü. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken vatandaşlar paniğe kapıldı.

Önceki gece Elazığ'ın Palu ilçesinde yüzlerce çekirge bir anda yola akın etti.

PANİĞE SEBEP OLDU

Çekirgeleri karşılarında gören çevredeki vatandaşlar ile sürücüler paniğe kapıldı.

Vatandaşlar paniğe kapıldı! İstila ettiler... Yüzlercesi yolu kapattı - 1. Resim

KAMERA İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çevredeki ekili arazilere de zarar veren çekirgeler, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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