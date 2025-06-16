Vatandaşlar paniğe kapıldı! İstila ettiler... Yüzlercesi yolu kapattı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Elazığ'ın Palu ilçesinde çekirge istilası yaşandı. Yüzlerce çekirgenin yolu kapattığı görüldü. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken vatandaşlar paniğe kapıldı.
Önceki gece Elazığ'ın Palu ilçesinde yüzlerce çekirge bir anda yola akın etti.
PANİĞE SEBEP OLDU
Çekirgeleri karşılarında gören çevredeki vatandaşlar ile sürücüler paniğe kapıldı.
KAMERA İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Çevredeki ekili arazilere de zarar veren çekirgeler, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci