Video uğruna faciayı çağırdı: İstanbul'daki görüntüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi
İstanbul'da video çekmek için yapılanlar kan dondurdu. Bir içerik üretici Bağcılar'da bulunan gökdelenin en uç noktasına çıkarak o anları kamerayla kaydetti. İzleyenlere korku dolu anlar yaşatan genç adeta faciaya davetiye çıkardı.
İstanbul Bağcılar’da içerik üreticisi Mustafa Kurt, bir gökdelenin çatısında en uç noktaya kadar ilerleyerek video çekti. Kurt’un o anları paylaştığı sosyal medyadaki görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.
İstanbul’da yoğun yapılaşmanın bulunduğu Bağcılar’da bir gökdelenin çatısına çıkan içerik üreticisi Mustafa Kurt, tehlikeli hareketleriyle dikkat çekti.
HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI
Herhangi bir güvenlik önlemi olmadan çatının üzerinde çekim yapan Kurt, kimi zaman dar bir bölümde uzanarak görüntü aldı, kimi zaman da çatının en uç noktasına kadar ilerleyerek kamera karşısına geçti.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Kurt’un yüksekliğe aldırış etmeden gerçekleştirdiği çekimler sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medya hesabından yayınlandı.
Kurt'un binanın çatısında sergilediği tehlikeli hareketleri ve uç noktadaki çekimleri, sosyal medyada da gündem oldu.