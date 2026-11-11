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Video uğruna faciayı çağırdı: İstanbul'daki görüntüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi

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Video uğruna faciayı çağırdı: İstanbul'daki görüntüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi
Başlık ResmiVideo uğruna faciayı çağırdı: İstanbuldaki görüntüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi

İstanbul'da video çekmek için yapılanlar kan dondurdu. Bir içerik üretici Bağcılar'da bulunan gökdelenin en uç noktasına çıkarak o anları kamerayla kaydetti. İzleyenlere korku dolu anlar yaşatan genç adeta faciaya davetiye çıkardı.

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İstanbul Bağcılar’da içerik üreticisi Mustafa Kurt, bir gökdelenin çatısında en uç noktaya kadar ilerleyerek video çekti. Kurt’un o anları paylaştığı sosyal medyadaki görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

İstanbul’da yoğun yapılaşmanın bulunduğu Bağcılar’da bir gökdelenin çatısına çıkan içerik üreticisi Mustafa Kurt, tehlikeli hareketleriyle dikkat çekti.

Video uğruna faciayı çağırdı: İstanbuldaki görüntüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi
Başlık ResmiVideo uğruna faciayı çağırdı: İstanbuldaki görüntüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi

HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI

Herhangi bir güvenlik önlemi olmadan çatının üzerinde çekim yapan Kurt, kimi zaman dar bir bölümde uzanarak görüntü aldı, kimi zaman da çatının en uç noktasına kadar ilerleyerek kamera karşısına geçti.

Video uğruna faciayı çağırdı: İstanbuldaki görüntüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi
Başlık ResmiVideo uğruna faciayı çağırdı: İstanbuldaki görüntüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kurt’un yüksekliğe aldırış etmeden gerçekleştirdiği çekimler sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medya hesabından yayınlandı.

Video uğruna faciayı çağırdı: İstanbuldaki görüntüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi
Başlık ResmiVideo uğruna faciayı çağırdı: İstanbuldaki görüntüleri izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi

Kurt'un binanın çatısında sergilediği tehlikeli hareketleri ve uç noktadaki çekimleri, sosyal medyada da gündem oldu.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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