Yasal sınırı 16 kat geçti! Ne polisi dinledi ne de sağlıkçıları

Aksaray’da alkollü olarak motosikletine binen 18 yaşındaki E.A., virajı alamayarak devrildi. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerini dinlemeyip motorunun derdine düştü. Yapılan testte yasal sınırın 16 kat üzerinde alkollü olduğu belirlenen E.A.'ya 9 bin 268 TL ceza kesilirken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Kılıçaslan Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yasal sınır olan 0.20 promilin neredeyse 16 katı üzeri olan 3.17 promil alkolle motosikletine binen E.A. (18), virajı alamayarak devrildi.

Motosikletten düşüp yola savrulan sürücü yaralanırken, kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanan genç sürücü kendisini tedavi etmek isteyen sağlık personeline tedavi olmak istemediğini söylerken, polis ekipleri de yaralı sürücüyü ambulansa binmesi için uzun süre dil döktü.

Ne polisi ne de sağlıkçıları dinleyen alkollü sürücü, motosikletinin bağlanmaması için uzun süre uğraştı. Sağlık ekipleri tedaviyi reddeden sürücüden imza alarak olay yerinden ayrılırken, trafik ekipleri sürücüye alkol muayenesi yaptı.

Yapılan alkol testinde sürücünün motosikletlerde 0.20 promil olan yasal sınırın neredeyse 16 katı olan 3.17 promil alkollü olduğu belirlenirken, alkollü motosiklet kullanmaktan 9 bin 268 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

E.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken hakkında adli işlem başlatıldı.