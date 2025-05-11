Yaşlı adama hayatının şokunu yaşattılar! En yakınlarının kurduğu tuzak pes dedirtti
Amasya'da 73 yaşındaki O.Ö. 2 milyon TL değerinde altınlarının olduğu kasa çalındı. Arama yapan ekipler şüphelilerin yaşlı adamın torunu, torununun kocası ve görümcesi olduğunu ortaya çıkardı.
Amasya'da yaşayan 73 yaşındaki O.Ö. gece saatlerinde evine geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Yaşlı adam çelik kasasının yerinde olmadığını görünce durumu ekiplere bildirdi.
Evin kapısının zorlanmadan anahtarla açıldığını belirleyen polisler, araştırmayı genişletti.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu izler evin anahtarını daha önceden aldığı belirlenen yaşlı adamın torununu işaret etti.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çelik kasayı 15 kilometre uzaklıktaki Belmebük Mahallesi’ne götürerek, spiralle kesip içindeki 2 milyon TL değerindeki altınları aldıkları belirlenen torun E.D. (20), kocası K.D. (20) ve kocasının kardeşi G.D. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Çelik kasa atıldığı dere yatağında suyun içinden itfaiye erlerinin yardımıyla çıkartıldı.
TORUNU SERBEST BIRAKILDI
Altınlar ve çelik kasa yaşlı adama teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi torun ifadesinin ardından serbest bırakıldı. K.D. ve kız kardeşi G.D. ise adliyeye sevk edildi.