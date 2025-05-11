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Herkesin gözü önünde oldu, bir tek o ikna olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da alkol yada uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu düşünülen bir kişi dengesini kaybedip kafasını çöp konteynerine çarptı. Çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı adam, hastaneye gitmeyi kabul etmeyip gözden kayboldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan olayda, madde ya da alkolün etkisinde olduğu iddia edilen bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada sendelemeye başladı.

Ayakta durmakta zorlanan şahıs, vatandaşlar tarafından kaldırıma oturtulmak istense de bir süre sonra dengesini kaybederek başını çöp konteynerine çarptı.

Herkesin gözü önünde oldu, bir tek o ikna olmadı - 1. Resim

KİMSE İKNA EDEMEDİ...

Yine vatandaşların yardımı ile yerinden kaldırılan şahıs için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine gelen 112 ekibi, şahsı kontrol ettikten sonra hastaneye götürmek üzere ambulansa bindirmek istese de amacına ulaşamadı.

Herkesin gözü önünde oldu, bir tek o ikna olmadı - 2. Resim

MAHALLE MAHALLE GEZDİ

Ayakta durmakta zorlanan şahıs, sağlık ekiplerinin tüm ısrarına rağmen zig zag çizerek kaldırımda yürüyüp gözden kayboldu. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Herkesin gözü önünde oldu, bir tek o ikna olmadı - 3. Resim

112 sağlık ekibi ve olay yerine gelen polisler, aynı şahsın birkaç saat önce yine Bahçelievler Mahallesi'nde görüldüğünü ve aynı şekilde hastaneye gitmeyi kabul etmediğini belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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