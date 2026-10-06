Bursa’nın Gemlik ilçesinde Vural Kara ile eşi Asiye Kara’nın evlerinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan üst komşuları K.S., adliyeye sevk edildi. 67 yaşındaki çiftin, uzun süredir devam eden gürültü tartışmasının ardından demirle saldırıya uğradığı belirtildi.

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Olay, Halitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Vural Kara ile eşi Asiye Kara’dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede çiftin kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı çifte komşu dehşeti! Cinayetin arkasından ‘gürültü tartışması’ çıktı

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çiftin üst katında yaşayan K.S.’yi gözaltına aldı.

Yaşlı çifte komşu dehşeti! Cinayetin arkasından ‘gürültü tartışması’ çıktı

GÜRÜLTÜ CİNNETİ CİNAYETLE BİTTİ

Soruşturmanın ilerlemesiyle cinayetin nedenine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre K.S., evinde kullandığı dambılları yere vurması ve çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinleri tarafından daha önce birçok kez uyarıldı ve şikâyet edildi.

Yaşlı çifte komşu dehşeti! Cinayetin arkasından ‘gürültü tartışması’ çıktı

K.S.’nin, alt katında oturan Vural ve Asiye Kara’nın da kendisini şikâyet eden kişiler arasında olduğunu düşündüğü, bu nedenle yaşlı çiftle arasında daha önce de tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

DEMİRLE SALDIRMIŞ

Şüphelinin olay günü alt kata inerek Kara çiftinin evine gittiği ve yaşanan tartışmanın ardından çifte demirle saldırdığı öne sürüldü. Olay yerindeki ilk incelemelerde çiftin vücutlarında sert cisim ve kesici alet darbelerine ilişkin örnekler tespit edildi.

Yaşlı çifte komşu dehşeti! Cinayetin arkasından ‘gürültü tartışması’ çıktı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayetin ardından gözaltına alınan K.S.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, Orhangazi’de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Gemlik Adliyesi’ne getirildi. Polis ekipleri adliye çevresinde ve girişinde yoğun güvenlik önlemi alırken, K.S.’nin savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilmesi bekleniyor.

Yaşlı çifte komşu dehşeti! Cinayetin arkasından ‘gürültü tartışması’ çıktı

Vural ve Asiye Kara’nın cenazeleri ise kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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