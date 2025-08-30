Yenidoğan bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı! Sebebini ifadesinde açıkladı

Olaya müdahale eden polis ekipleri, bebeği annesi F.B.'ye (29) teslim edilmek üzere sağlık görevlilerine verdi.

BEBEĞİNİ DÜŞÜK NEDENİYLE KAYBETMİŞ

Gözaltına alınan T.D.A.'nın emniyetteki ifadesinde, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu anlatmadığını, F.B.'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtip yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği öğrenildi.