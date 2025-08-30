Yenidoğan bebeği poşete koyup kaçırmaya çalıştı! Sebebini ifadesinde açıkladı
Kaynak: Anadolu Ajansı
Denizli'de hastaneden yenidoğan bir bebeği poşete koyarak kaçırmaya çalışan kadın, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde yakalandı. Gözaltına alınan kadın, neden bebek kaçırdığını ifadesinde anlattı.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi, gece saatlerinde asansörden inen T.D.A.'nın (29) şüpheli hareketleri üzerine elindeki poşette arama yaptı. Poşet içinde örtüye sarılı halde yenidoğan bebeği fark eden güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi.
Olaya müdahale eden polis ekipleri, bebeği annesi F.B.'ye (29) teslim edilmek üzere sağlık görevlilerine verdi.
BEBEĞİNİ DÜŞÜK NEDENİYLE KAYBETMİŞ
Gözaltına alınan T.D.A.'nın emniyetteki ifadesinde, bir süre önce düşük nedeniyle bebeğini kaybettiğini, eşine bu durumu anlatmadığını, F.B.'nin kendisine bebeğe bakamayacağını belirtip yanına çağırdığını ve bu nedenle bebeği aldığını söylediği öğrenildi.
