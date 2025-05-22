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Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için tarlaya daldılar! 2 turist yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yola fırlayan köpeğe çarpmamak için tarlaya daldılar! 2 turist yaralı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Manavgat'ta içerisinde turistlerin bulunduğu seyir halindeki tur aracı sürücüsü Ercan K. aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki tarlaya daldı. Kazada 2 Alman turist yaralandı.

Kaza, Gündoğdu Mahallesi Gündoğdu Turizm yolu üzerinde meydana geldi.

Seyir halindeki tur aracının sürücüsü Ercan K. birden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hızla yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Kazada tur aracında bulunan Alman uyruklu Ralf Ludwig Leibhardt ve Rene Uwe Meinzenbach yaralandı.

112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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