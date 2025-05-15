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Zara, iki çocuk annesinin ölümüne ağlıyor: Kabus yeniden ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Zara, iki çocuk annesinin ölümüne ağlıyor: Kabus yeniden ortaya çıktı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ta 35 yaşındaki iki çocuk annesi kadının vücuduna yapışan kadın canından oldu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından hayatını kaybeden kadının ölümü yakınlarını hüzne boğdu.

Acı olay Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Ilıca köyünde yaşandı. Geçimini hayvancılıkla sağlayan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K.'nın vücuduna  kene yapıştı.

Rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ç.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Ç.K'nin cenazesinin, Zara ilçesi Ilıca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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