Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Zonguldak polisini alarma geçiren gelenek! İhbar yağdı, gerçek sonradan anlaşıldı

Zonguldak polisini alarma geçiren gelenek! İhbar yağdı, gerçek sonradan anlaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zonguldak polisini alarma geçiren gelenek! İhbar yağdı, gerçek sonradan anlaşıldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta bayram namazının ardından duyulan silah sesleri bazı vatandaşları panikletti. Peş peşe gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler olayın aslını ortaya çıkardı.

Kent merkezinde bayram namazı sonrası vatandaşlar geleneği yaşatmak adına silahlarıyla havaya ateş açtı. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti.

SİLAHLAR PEŞ PEŞE ATEŞLENDİ

Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi.

Zonguldak polisini alarma geçiren gelenek! İhbar yağdı, gerçek sonradan anlaşıldı - 1. Resim

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Jandarma ve polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

YETKİLİLERDEN HAYATİ UYARI GELDİ

Zonguldak'ta her bayram sabahı tekrar eden bu uygulama, emniyet birimlerince tehlikeli bulunurken, vatandaşlara uyarılar yapılmaya devam ediyor. Emniyet yetkilileri, havaya ateş açmanın can güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, ihbarlara karşı gerekli işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hangi yollarda radar var? Sabit ve gezici radar noktaları!3'ünün ortak bir özelliği var! İşte en pahalı 10 Türk futbolcu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKonya'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var14 yaşındaki kolsuz sürücü dehşet saçtı! Bir kişi canından oldu - 3. Sayfa14 yaşındaki kolsuz sürücü dehşet saçtıDiyarbakır'daki yangın faciasında kahreden detay! Anne ve 3 evladı gece yarısı defnedildi... - 3. SayfaDiyarbakır'daki yangın faciasında kahreden detay!İzmir'de katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu - 3. Sayfaİzmir'de katliam gibi kaza! Bir aile yok olduAntalya'da bir garip olay: "Berbere gidiyorum" diye evden çıktı, sırra kadem bastı - 3. Sayfa"Berbere gidiyorum" diye evden çıktı, sırra kadem bastıKocaeli'de apartmanda yangın paniği: 2 kişi hastanelik oldu - 3. SayfaApartmanda yangın paniği: 2 kişi hastanelik oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...