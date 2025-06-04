Kocaeli'de akılalmaz olay! Yol vermeyen magandalar anne ile çocuklarına saldırdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen Zerrin Bük, kendilerine yol vermeyen sürücüye tepki gösterdi. Bük 15 yaşındaki oğlu ile birlikte saldırıya uğrarken, 5 yaşındaki çocuğu da yaralandı. Talihsiz kadının çocuklarının yanında 3 maganda tarafından saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Akıllara durgunluk veren olay, Darıca Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı.

2 çocuğu ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zerrin Bük, iddiaya göre telefonla ilgilenen ve kendisine yol vermeyen sürücüye sözlü tepkide bulununca araçtaki kişiler küfür etmeye başladı. O sırada dükkanda bulunan kadının 15 yaşlarındaki oğlu, durumu fark ederek annesinin yanına geldi. İlerleyen sürücü, kadının oğlunun kendilerine seslenmesi ile bir anda durarak araçta bulunan 2 kişi ile birlikte üzerlerine koştu.

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Kadın ve oğlu darbedilirken, olayı fark eden vatandaşlar saldırganları uzaklaştırdı. Meydana gelen olayda çocukların çeşitli yerlerinde morluklar oluşurken, saldırıya uğrayan anne, çocuklarıyla birlikte darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

Annenin araçtakilerle konuştuğu ve şahısların kadına doğru koştuğu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayda saldırıya uğrayan anne Zerrin Bük, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"BİRDENBİRE OĞLUMUN ÜSTÜNE SALDIRDILAR"

"Karşıya geçecekken, arkadaşlara yavaş olmalarını rica ettim. Elinde telefonla direksiyona bakıyorlardı. Bana küfür ederek cevap verdiler. Ben de 'Biraz sakin olur musunuz?' dedim. Yanımda 5 yaşında çocuğum vardı. Biraz ilerledikten sonra oğlum küfrü duyunca 'Neden anneme küfür ediyorsunuz?' diyerek tepki gösterdi. Ondan sonra ani bir fren yaparak birdenbire oğlumun üstüne saldırdılar.

"OĞLUMA TEKME TOKAT SALDIRDILAR"

Araya ben girdiğimde bu sefer küçük çocuğumu fırlatıp koluma şiddetle vurdular ve oğluma yumruk, tekme, tokatla saldırdılar. O esnada 5 yaşındaki çocuğum altına kaçırdı. 15 yaşındaki çocuğum bile kendinde değil. Kafası şiş, burnu şiş. 5 yaşındaki çocuğumun psikolojisini nasıl düzelteceğim? Bu adaleti nasıl sağlayabiliriz? Ben size yalvarıyorum, bu insanları bulun ve adaleti yerine getirin. 15 ve 5 yaşındaki çocuk ile bir kadına saldırmayı nasıl kendinize hak görüyorsunuz?"

Araç sürücüsü U.B. ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: