EF İngilizce Yeterlilik Endeksi 2026 sonuçlarına göre Türkiye beş basamak yükselerek 66ncı sıraya çıksa da puan kaybederek düşük yeterlilik seviyesinde kaldı.

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Dünyanın en kapsamlı İngilizce yeterlilik araştırması EF İngilizce Yeterlilik Endeksi 2026 sonuçlarına göre Türkiye, 117 ülke ve bölge arasında 484 puanla 66'ncı sırada yer aldı. Geçen yıl 488 puanla 71'inci sırada bulunan Türkiye, beş basamak yükselmesine rağmen dört puan kaybetti ve düşük yeterlilik kategorisinde kaldı. Geçen yıl Marmara ve İzmir'in öne çıktığı araştırmada bu yıl en yüksek puanı alan bölge İç Anadolu, şehir ise Eskişehir oldu.

100’den fazla ülkede dil, seyahat, kültürel değişim ve akademik programlarla yabancı dil eğitimi sunan EF Education First’ün dünya genelinde gerçekleştirdiği İngilizce Yeterlilik Endeksi’nin (EF EPI) 2026 sonuçları, Türkiye'nin İngilizce yeterliliğine ilişkin güncel tabloyu ortaya koydu. Türkiye, 2025'te 123 ülke ve bölge arasında 488 puanla 71'inci sırada yer alırken, bu yıl 117 ülke ve bölge arasında 484 puanla 66'ncı oldu. Sıralamada beş basamak yükselmesine rağmen puan kaybeden Türkiye, düşük yeterlilik kategorisinde kalmaya devam etti.

TÜRKİYE'NİN PUANI SON İKİ YILDA 13 PUAN GERİLEDİ

Türkiye'nin son üç yıllık sonuçları, İngilizce yeterlilik puanındaki düşüşün sürdüğünü gösterdi. 2024'te 497 puanla 65'inci sırada yer alan Türkiye, 2025'te dokuz puan kaybederek 488 puana, 2026'da ise dört puan daha kaybederek 484 puana geriledi. Böylece son iki yıldaki toplam puan kaybı 13'e ulaştı.

BU YIL İÇ ANADOLU VE ESKİŞEHİR ÖNE ÇIKTI

Türkiye'nin bölge ve şehir sonuçlarında değişim yaşandı. 2025'te İngilizce yeterliliğinde en yüksek puanı alan bölge Marmara olurken, 2026'da İç Anadolu 497 puanla öne çıktı. Geçen yıl 515 puanla ilk sırada bulunan İzmir'in yerini de bu yıl 513 puanla Eskişehir aldı. En yüksek puanı alan yaş grubu da değişti. Geçen yıl 501 puanla 26–30 yaş grubu öne çıkarken, bu yıl 492 puanla 21–25 yaş grubu ilk sırada yer aldı.

ANKARA'NIN PUANI ÜÇ PUAN GERİLEDİ

Başkent skorları kategorisinde ise Ankara'nın İngilizce yeterlilik puanı, geçen yılki 508 seviyesinden 505'e geriledi. Buna rağmen Ankara, Türkiye ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürdü. Ülke genelindeki puan kaybının daha yüksek olması nedeniyle Ankara ile Türkiye ortalaması arasındaki fark, geçen yıl 20 puanken, bu yıl 21 puana çıktı.

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EN ZAYIF BECERİ KONUŞMADAN YAZMAYA GEÇTİ

Öte yandan Türkiye'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en güçlü İngilizce becerisi okuma olurken, en zayıf beceri ise değişti. 2025'te konuşma son sırada yer alırken, 2026'da en düşük puan yazmada kaydedildi. Bu yıl Türkiye'nin okuma puanı 510, dinleme puanı 476, konuşma puanı 458 ve yazma puanı 441 oldu.

“İNGİLİZCEYİ DERS OLMAKTAN ÇIKARIP YETKİNLİĞE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ”

EF Education First Türkiye Ülke Müdürü Özüm Sekmen, endeks sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi: "Türkiye, EF İngilizce Yeterlilik Endeksi 2026'da 66. sıraya yükselirken, puanımız ise 484'e geriledi ve son iki yılda toplam kayıp 13 puana ulaştı. Bu tablo sıralamadaki yükselişin gerçek bir ilerlemeye dönüşebilmesinin konuşabilen, dinleyebilen, yazabilen ve tartışabilen bireylerin yetişmesiyle mümkün olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Yazma, konuşma ve dinleme becerileri bu yıl en çok emek isteyen alanlarımız. Ama bu bir eksiklik listesi değil, bir yol haritası. Genç nüfusumuz, yetişmiş insan gücümüz ve üretmeye olan merakımız, Türkiye'yi çok daha yukarılara taşıyabilecek bir potansiyelin kanıtı. İngilizceyi bir ders ya da sınav olmaktan çıkarıp hayatın her alanında kullanılan bir cesarete dönüştürdüğümüzde, yeni nesiller yalnızca dili anlamakla kalmayacak; dünyaya kendi seslerini duyuracak. Eğitimden iş dünyasına uzanan ortak bir vizyonla bu yolculuğa birlikte çıkabiliriz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SILA EVMEZ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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