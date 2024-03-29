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Haberler > Biyografi > HÜDAPAR Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Emin Özaslan kimdir? Emin Özaslan kaç yaşında ve nereli?

HÜDAPAR Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Emin Özaslan kimdir? Emin Özaslan kaç yaşında ve nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
HÜDAPAR Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Emin Özaslan kimdir? Emin Özaslan kaç yaşında ve nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart Yerel Seçimlerine günler kaldı. HÜDAPAR, Şanlıurfa Belediye Başkan adaylığı için Emin Özaslan'ı açıkladı. Peki, Hür Dava Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Emin Özaslan kimdir? Emin Özaslan kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri...

31 Mart'ta yapılacak seçimler için büyükşehir, il ve büyükşehir ilçe belediyesi adayları çalışmalarına devam ediyor. Türkiye 2024 yerel seçimlerine hızla ilerliyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları araştırmaya başladı. HÜDAPAR, Şanlıurfa Belediye başkan adaylığı için Emin Özaslan'ı duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, Hür Dava Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Emin Özaslan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve biyografisi...

EMİN ÖZASLAN KİMDİR?

Emin Özaslan, 1979 yılında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dünyaya geldi. İşletme mezunu olan Özaslan özel sektörde yöneticilik yaptı.

Emin Özaslan, birçok kurumda iletişim ve yönetim ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürüttü. Emin Özaslan, Genç Düşünce Akademisi GEDAK'ın Kurucu Başkanlığı ve HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanlığı görevlerini yaptı.

Cuma 11.11 Platformu'nun mimarı olan Özaslan evli ve 4 çocuk babasıdır.

Emin Özaslan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde HÜDAPAR Şanlıurfa Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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