Adem Demir kimdir? Yeniden Refah Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Adem Demir hayatı ve kariyeri

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy vereceği adayları sorguluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye Belediye Başkan adayı Adem Demir oldu. Peki, Yeniden Refah Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Adem Demir kimdir? Adem Demir ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları merak ediyor. Yeniden Refah Partisi, Osmaniye Belediye başkan adaylığı için Adem Demir'i duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, Yeniden Refah Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Adem Demir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

ADEM DEMİR KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Adem Demir, 1980 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Mimar Sinan İlkokulu'nda, orta öğrenimini Mehmet Akif Ortaokulu'nda tamamladı. Daha sonra Endüstri Meslek Lisesi'ne devam etti. Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldı.

22 yıldır ticaret sektöründe faaliyet gösteren Adem Demir, son 6 yıldır AYS Mühendislik Su Arıtma Sistemleri şirketinin sahibidir. K.Maraşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Osmaniye Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Hayrat Vakfı ve Akçev vakıflarına üyelik, 4-Osmaniye Depremzedeler Yardım Derneği ve Osmaniye Yörük Türkmen Derneği gibi kuruluşlarda görev almaktadır.

Evli ve 5 kız çocuk babasıdır.

Adem Demir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Osmaniye Belediye Başkanlığı için yarışacak.