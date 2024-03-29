Ömer Açıkel kimdir? MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mart 2024 15:25 - Güncelleme: 29 Mart 2024 15:25 - Güncelleme:

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Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy vereceği adayları sorguluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakı'nın Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel oldu. Peki, MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel kimdir? Ömer Açıkel ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve siyasi kariyeri...