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Haberler > Biyografi > Ömer Açıkel kimdir? MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel hayatı ve kariyeri

Ömer Açıkel kimdir? MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ömer Açıkel kimdir? MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel hayatı ve kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy vereceği adayları sorguluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakı'nın Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel oldu. Peki, MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel kimdir? Ömer Açıkel ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları merak ediyor. Cumhur İttifakı, Yozgat Belediye başkan adaylığı için Ömer Açıkel'i duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

ÖMER AÇIKEL KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Ömer Açıkel, 1980 yılında Yozgat’ta dünyaya geldi. Sırasıyla Atatürk İlköğretim Okulu, Yozgat Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2004 yılında serbest avukat olarak iş hayatına atıldı.

Av. Ömer Açıkel, 2011 yılında MHP Sarıkaya İlçe Başkanı oldu. MHP Genel Merkezi Üst Kurul Delegesi seçildi. 30 Mart 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Sarıkaya Belediye Başkanı seçildi.

Av. Ömer Açıkel evli ve iki çocuk babasıdır.

Ömer Açıkel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde MHP Yozgat Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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