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Haberler > Biyografi > Derya Bulut kimdir? MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut hayatı ve kariyeri

Derya Bulut kimdir? MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Derya Bulut kimdir? MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut hayatı ve kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy vereceği adayları sorguluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakı'nın Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut oldu. Peki, MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut kimdir? Derya Bulut ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları merak ediyor. Cumhur İttifakı, Kırklareli Belediye başkan adaylığı için Derya Bulut'u duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

DERYA BULUT KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Derya Bulut, 1981 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kırklareli'nde tamamladı.

Bulut, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesinde yaptı.

Derya Bulut, daha önce 25. dönem MHP milletvekili adayı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de MHP'den Kırklareli Belediye Başkan adayı olmuştu.

Derya Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.

Derya Bulut, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde MHP Kırklareli Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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