Özge Vataner Özege kimdir? CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner Özege hayatı ve kariyeri

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy vereceği adayları sorguluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin Erzincan Belediye Başkan adayı Özge Vataner Özege oldu. Peki, CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner Özege kimdir? Özge Vataner Özege ne iş yapıyor? Özge Vataner Özege kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları merak ediyor. CHP, Erzincan Belediye başkan adaylığı için Özge Vataner Özege'yi duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner Özege kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm merak edilenler haberimizde...

ÖZGE VATANER ÖZEGE KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Özge Vataner Özege, 1989 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. İlkokul ve lise eğitimini de yine Erzincan'da tamamladı. 2014 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans eğitimini ise 2019 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

Özge Vataner Özege, iş hayatına 2013 ile 2018 yılları arasında Zonguldak'ta saha mühendisi, şantiye şefi ve proje koordinatörü olarak başladı. 2018 yılından itibaren Erzincan'da proje, taahhüt ve danışmanlık hizmetleri veren kendi firmasını kurdu.

Özge Vataner Özege, 3 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi İl Sekreterliği görevini yürütmektedir. Evli olan Özge Vataner Özege, 1 çocuk annesidir.

Özge Vataner Özege, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Erzincan Belediye Başkanlığı için yarışacak.