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Melek Mızrak Subaşı kimdir? CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Melek Mızrak Subaşı kimdir? CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı hayatı ve kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy vereceği adayları sorguluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Melek Mızrak Subaşı oldu. Peki, CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir? Melek Mızrak Subaşı ne iş yapıyor? Melek Mızrak Subaşı kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları merak ediyor.  CHP, Bilecik Belediye başkan adaylığı için Melek Mızrak Subaşı'nı duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm merak edilenler haberimizde...

MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Melek Mızrak Subaşı, 1988 yılında Bulgaristan'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde bitirdi. Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde Mimarlik üzerine Lisansını tamamladı. Aynı üniversitede tezli yüksek lisansını yaptı.

Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Subaşı, aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini yürüttü.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerde doğal ve asil üye olarak çalıştı.

Melek Mızrak Subaşı, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin’in yerine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu’nun başkan vekilliğinin düşürülmesi üzerine Nisan 2022'de Bilecik Belediyesi’nin yeni başkan vekili seçildi.

Melek Mızrak Subaşı evli ve bir çocuk annesidir.

Melek Mızrak Subaşı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Bilecik Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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