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Haberler > Biyografi > Aytekin Şenlikoğlu kimdir? AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu hayatı ve kariyeri

Aytekin Şenlikoğlu kimdir? AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aytekin Şenlikoğlu kimdir? AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu hayatı ve kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy vereceği adayları sorguluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'nin Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu. Peki, AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu kimdir? Aytekin Şenlikoğlu ne iş yapıyor? Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları merak ediyor. AK Parti, Giresun Belediye başkan adaylığı için Aytekin Şenlikoğlu'nu duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm merak edilenler haberimizde...

AYTEKİN ŞENLİKOĞLU KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Aytekin Şenlikoğlu, 1972 yılında Giresun’unun Dereli İlçesi’ne bağlı Bahçeli Köyü’nde dünyaya geldi. Giresun Abacıbükü İlkokulunda öğrenim hayatına girdikten sonra orta ve lise öğrenimini Giresun İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı.Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Hukuk Fakültesi’nin 1. sınıfında gösterdiği başarıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Şenlikoğlu, memleketi Giresun’a dönerek iş hayatına başladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukat olarak Giresun’da iş hayatına devam etti ve bu dönem içerisinde Tekirdağ Çorlu’da vatani görevini 1996 yılında yaptı. Avukatlık yaptığı sırada Sosyoloji Lisansını da tamamlayarak Sosyolog unvanı kazanmıştır. Genç yaşında siyasete ilgi duyduğunu fark eden Aytekin Şenlikoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı adayı gösterildi. Seçimi kazanarak Giresun Belediye Başkanı oldu.

Aytekin Şenlikoğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Aytekin Şenlikoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Giresun Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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