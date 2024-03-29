İrfan Çıtak kimdir? MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak hayatı ve kariyeri

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy vereceği adayları sorguluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakı'nın Aksaray Belediye Başkan adayı İrfan Çıtak oldu. Peki, MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak kimdir? İrfan Çıtak ne iş yapıyor? İrfan Çıtak kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları merak ediyor. Cumhur İttifakı, Aksaray Belediye başkan adaylığı için İrfan Çıtak'ı duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm merak edilenler haberimizde...

İRFAN ÇITAK KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

İrfan Çıtak, MHP'nin Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Yüksek inşaat mühendisi olan Çıtak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

İrfan Çıtak'ın doğum tarihi ve nereli olduğu hakkında detaylı bilgiler mevcut değildir. Ancak, Çıtak, Aksaray'ın geleceğine dair projeleriyle seçmenlerin dikkatini çekmektedir.

İrfan Çıtak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde MHP Aksaray Belediye Başkanlığı için yarışacak.