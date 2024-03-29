Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > İrfan Çıtak kimdir? MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak hayatı ve kariyeri

İrfan Çıtak kimdir? MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İrfan Çıtak kimdir? MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak hayatı ve kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy vereceği adayları sorguluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakı'nın Aksaray Belediye Başkan adayı İrfan Çıtak oldu. Peki, MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak kimdir? İrfan Çıtak ne iş yapıyor? İrfan Çıtak kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları merak ediyor. Cumhur İttifakı, Aksaray Belediye başkan adaylığı için İrfan Çıtak'ı duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, MHP Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tüm merak edilenler haberimizde...

İRFAN ÇITAK KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

İrfan Çıtak, MHP'nin Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Yüksek inşaat mühendisi olan Çıtak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Aksaray Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. 

İrfan Çıtak'ın doğum tarihi ve nereli olduğu hakkında detaylı bilgiler mevcut değildir. Ancak,  Çıtak, Aksaray'ın geleceğine dair projeleriyle seçmenlerin dikkatini çekmektedir.

İrfan Çıtak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde MHP Aksaray Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aytekin Şenlikoğlu kimdir? AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu hayatı ve kariyeri - BiyografiAytekin Şenlikoğlu kimdir? AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu hayatı ve kariyeriÖzge Vataner Özege kimdir? CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner Özege hayatı ve kariyeri - BiyografiÖzge Vataner Özege kimdir? CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner Özege hayatı ve kariyeriMelek Mızrak Subaşı kimdir? CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı hayatı ve kariyeri - BiyografiMelek Mızrak Subaşı kimdir? CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı hayatı ve kariyeriBurcu Köksal kimdir? CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal hayatı ve kariyeri - BiyografiBurcu Köksal kimdir? CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal hayatı ve kariyeriMehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu hayatı ve kariyeri - BiyografiMehmet Siyam Kesimoğlu kimdir? CHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu hayatı ve kariyeriAhmet Özer'in hayatı ve biyografisi! CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'in mesleki kariyeri - BiyografiAhmet Özer'in hayatı ve biyografisi! CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'in mesleki kariyeriArif Güçlü'nün hayatı ve biyografisi! CHP Evren Belediye Başkan Adayı Arif Güçlü nereli? - BiyografiArif Güçlü'nün hayatı ve biyografisi! CHP Evren Belediye Başkan Adayı Arif Güçlü nereli?Alaattin Köseler'in hayatı ve biyografisi! CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Alaattin Köseler kimdir? - BiyografiAlaattin Köseler'in hayatı ve biyografisi! CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Alaattin Köseler kimdir?Serkan Acar kimdir? Cumhur İttifakı Aliağa Belediye Başkan Adayı Serkan Acar'ın biyografisi - BiyografiSerkan Acar kimdir? Cumhur İttifakı Aliağa Belediye Başkan Adayı Serkan Acar'ın biyografisiMürsel Yıldızkaya'nın hayatı ve biyografisi! CHP Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kimdir? - BiyografiMürsel Yıldızkaya'nın hayatı ve biyografisi! CHP Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...