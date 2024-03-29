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Haberler > Biyografi > Reha Kars kimdir? MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Reha Kars hayatı ve kariyeri

Reha Kars kimdir? MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Reha Kars hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Reha Kars kimdir? MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Reha Kars hayatı ve kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar oy vereceği adayları sorguluyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakı'nın Sivas Belediye Başkan adayı Reha Kars oldu. Peki, MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Reha Kars kimdir? Reha Kars ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı ve siyasi kariyeri...

Türkiye 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları merak ediyor. Cumhur İttifakı, Sivas Belediye başkan adaylığı için Reha Kars'ı duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Reha Kars kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mesleği ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

REHA KARS KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Reha Kars, 1978 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İlk öğrenimini Recep Handan İlkokulu’nda Orta ve Lise Öğrenimini Selçuk Anadolu Lisesi’nde olmak üzere Sivas’ta bitirdi. Kars, Yüksek Öğrenim hayatına Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde başladı.Tekstil Bölümünü bitirdi. Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Reha Kars, 2005 yılında kendi kurduğu Mühendislik Şirketi ile iş hayatına başladı. Aynı anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını yaptı.

Reha Kars, Sivas’ta Mekanik Proje ve Taahhüt alanlarında halen mesleğini icra etmektedir.  Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yanı sıra Siyasi Parti görevleri de alarak çeşitli sosyal ve toplumsal sorumluluklar üstlenmiştir.

Makine Mühendisleri Odası Sivas İl Temsilciği ve  Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası; Meslek Komitesi Başkanlığı, 
Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanlığı Yönetimi; İl Sekreterliği,  Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi; Muhasip Üyeliği yapmıştır.

Reha Kars, iyi derece Almanca ve orta derecede İngilizce bilmektedir. Evli olup iki çocuk babasıdır.

Reha Kars, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde MHP Sivas Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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