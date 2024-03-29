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Haberler > Biyografi > Ramazan Değerli kimdir? CHP Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli'nin hayatı ve biyografisi

Ramazan Değerli kimdir? CHP Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli'nin hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ramazan Değerli kimdir? CHP Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli&#039;nin hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli'nin kim olduğu araştırılıyor. Ramazan Değerli kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Ramazan Değerli'nin hayatına dair detaylar içeriğimizde

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday olan belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim vaatleri seçmen kitlesi tarafından merak ediliyor. CHP Altındağ Belediye Başkan Adayı Ramazan Değerli kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu ve güncel mesleği nedir? Ramazan Değerli'nin hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık 

RAMAZAN DEĞERLİ KİMDİR?

Ramazan Değerli, 1971 yılında Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Altındağ ilçesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. Siyasi hayata ilk adımını 1990 yılında Anavatan Partisi Gençlik Kollarında aktif görev alarak attı. 1993 yılında Anavatan Partisi İl Gençlik kolları Başkanlığı görevini üstlendi. 

Ramazan Değerli, 2019 yılında İyi Parti'den 1.sıra meclis adayı oldu. Lakin, 28.Dönem Ankara 2.bölge 6.sıra milletvekili adayı olarak gösterildiği partisinden 2023 yılında istifa etti.

 Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketi BEL-PA'da Genel Müdürlük görevini başarıyla yürüttü.  

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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