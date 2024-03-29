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Haberler > Biyografi > HÜDAPAR Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç kimdir? Faruk Dinç kaç yaşında ve nereli?

HÜDAPAR Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç kimdir? Faruk Dinç kaç yaşında ve nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
HÜDAPAR Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç kimdir? Faruk Dinç kaç yaşında ve nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart Yerel Seçimlerine günler kaldı. HÜDAPAR, Diyarbakır Belediye Başkan adaylığı için Faruk Dinç'i açıkladı. Peki, Hür Dava Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç kimdir? Faruk Dinç kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri...

31 Mart'ta yapılacak seçimler için büyükşehir, il ve büyükşehir ilçe belediyesi adayları çalışmalarına devam ediyor. Türkiye 2024 yerel seçimlerine hızla ilerliyor. Vatandaşlar ise 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları araştırmaya başladı. HÜDAPAR, Diyarbakır Belediye başkan adaylığı için Faruk Dinç'i duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, Hür Dava Partisi Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve biyografisi...

FARUK DİNÇ KİMDİR?

Faruk Dinç, 1985 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokulu Dicle'de bitirdi. İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi.

Üniversite yıllarında İhya Eğitim Kültür Dayanışma Derneği üyesi olan Faruk Dinç, Derneğin Taziye ve Cenaze Komisyonu'nda çalışmalarda bulundu.

Faruk Dinç,  2009'da İhya-Der üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı ve iki buçuk ay tutuklu kaldı. 2010 yılında beraat etti.

Faruk Dinç, siyasi kariyerine HÜDAPAR kurucu gençlik kolları başkanlığı ile adım attı. Partide Genel İdare Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı, bir dönemde Diyarbakır İl Başkanlığı görevlerini yaptı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde Mersin seçim bölgesinde Cumhur İttifakı kontenjanından AK Parti listesinden 4. sıra milletvekili adayı oldu. 28. dönem milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Faruk Dinç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde HÜDAPAR Diyarbakır Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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