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Haberler > Biyografi > Kadir Çalışıcı'nın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı kimdir?

Kadir Çalışıcı'nın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadir Çalışıcı&#039;nın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kadir Çalışıcı'nın hayatı merak konusu. Eskişehir için vaatlerini açıkladı mı? Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı'nın hayatı araştırılıyor. İşte, hayatı ve biyografisi

Eskişehir'den aday olan Yeniden Refah Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? 2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı'nın hayatı merak konusu. Kadir Çalışıcı'nın kariyer hayatı nasıl, mesleği nedir? Yerel seçimler kapsamında aday olan Kadir Çalışıcı'nın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik 

KADİR ÇALIŞICI KİMDİR?

Afyonkarahisar'da dünyaya gelen Kadir Çalışıcı, ilk, orta ve lise öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. Ardından Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra maiyet memuru olarak Afyonkarahisar Valiliğinde staja başladı. İl, ilçe teftiş ve bakanlıklar merkez teşkilatları stajlarını takiben 1976 yılında kaymakam olarak Adilcevaz ilçesine atandı. Sırasıyla Seyitgazi, Bulanık, Andırın, Sarayönü, Soma, Sincan ve Balçova ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. 1996'da Adıyaman Valiliğine, 2000 tarihinde Aksaray Valiliğine, 2003 tarihinde Eskişehir Valiliğine atandı.

Kadir Çalışıcı, evli ve dört çocuk babasıdır.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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