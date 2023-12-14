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    • Haberler > Biyografi > Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si kimdir? Eylül Tumbar kaç yaşında aslen nereli?

    Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si kimdir? Eylül Tumbar kaç yaşında aslen nereli?

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    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kendi Düşen Ağlamaz&#039;ın Alize&#039;si kimdir? Eylül Tumbar kaç yaşında aslen nereli?
    Kendi Düşen Ağlamaz, Eylül Tumbar, Kimdir

    TRT ekranlarının aile dizisi olan Kendi Düşen Ağlamaz'ın başrol oyuncusu olan Alize karakterini oynayan Eylül Tumbar hakkında merak edilenleri araştırdık. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si kimdir? Eylül Tumbar kaç yaşında aslen nereli?

    Her hafta Perşembe günü yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisindeki Alize karakterinin gerçek hayatı araştırılıyor. Eylül Tumbar'ın oynadığı Alize karakteri oyunculuğu ile trendlerde bir numara oldu. Eylül Tumbar'ın en çok hayatı yaşı ve aslen nereli olduğu araştırıldı. İşte o merak edilenler...

    KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ'IN ALİZE'Sİ EYLÜL TUMBAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR VE ASLEN NERELİ?

    İzmir doğumlu olan oyuncu Eylül Tumbar, 19 Ağustos 2002 yılında doğdu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nü bitiren Eylül Tumbar, "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisinde oynadığı Bambi karakteri ile tanınmaya başladı. Şimdilerde ise Trt 1 ekranlarındaki aile dizisi olan "Kendi Düşen Ağlamaz" da yer aldı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Tumbar, her hafta sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. 21 yaşındaki Tumbar Instagram da 700 bin takipçisi var. 

    Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize'si kimdir? Eylül Tumbar kaç yaşında aslen nereli?

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