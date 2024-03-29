Lal Denizli'nin hayatı ve biyografisi! CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli kimdir?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli'nin kim olduğu, ailesi ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Lal Denizli kimdir, memleketi neresi, ne zaman doğdu? Eğitim hayatı ve güncel mesleği nedir? Lal Denizli'nin hayatı merak ediliyor. İşte, detaylar

2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli'nin kim olduğu, kariyer hayatı seçmenler tarafından merak ediliyor. Lal Denizli kimdir, nerede ve ne zaman doğdu? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı? Çeşme'den aday olan Lal Denizli'nin seçim vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen İzmir Çeşme kökenlidir. Eğitim hayatına uluslararası alanda tanınan okullarda adım atan Denizli, Lycee Français Pierre Loti d’İstanbul ve LYCÉE L’Ermitage / Paris gibi prestijli okullardan mezun oldu. Bilgi Üniversitesinde Siyaset Bilimi lisansı ve Hukuk yan dalı ile lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaparak akademik alandaki bilgisini derinleştirdi.

Sosyal sorumluluklar alanında duyarlı bir vatandaş olan Denizli, 2011’de Van Depremi’nde Akut Saha Gönüllüsü olarak, 2015’te Diyarbakır’da Doğu/Batı Çocuklarının Yaşamsal Gözlem Raporörü olarak, ve 2017’de UNHCR’nin Göçmen ve Mülteci Sınır Kampı’nda Gözlemci olarak görev aldı. 2021’de İstanbul Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış ve aynı yıl İzmir Depremi’nde Bayraklı Belediyesinin Saha ve Çadır Kent Sorumlusu olarak görev aldı.

Lal Denizli, 2010 – 2012 yılları arasında Beşiktaş Gençlik Kolları’nda Etkinlik ve Faaliyetlerden Sorumlu olarak başladığı görevine, 2012 – 2015 yılları arasında Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcılığı ve Eğitim Sekreterliği gibi kritik pozisyonlarda devam etti. Siyasetteki etkinliğini artırmak adına önemli görevler üstlenen Denizli, 2014 yerel seçimlerinde İstanbul İkinci Bölge Seçim Koordinasyon Başkanı, 2018 genel seçimlerinde İstanbul İl Seçim Koordinasyon sorumlusu, 2019 yerel seçimlerinde seçim koordinasyon ve saha sorumlusu ve 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyası Saha Koordinatörü gibi pozisyonlarda görev aldı.

Lal Denizli Fransızca, İngilizce ve İspanyolca dillerini çok iyi derecede bilmektedir.