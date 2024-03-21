Mehmet Melih Tatlıcı kimdir? Yeniden Refah Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Melih Tatlıcı'nın biyografisi

Muğla'dan aday olan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Melih Tatlıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? M. Melih Tatlıcı'nın hayatı merak konusu. Muğla için vaatlerini açıkladı mı? M. Melih Tatlıcı'nın hayatı hakkında bilgiler ve detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Melih Tatlıcı kimdir, aslen nereli, ne iş yapıyor? Muğla'dan aday olan M. Melih Tatlıcı'nın eğitim durumu ve kariyer hayatı merak ediliyor. Muğla için vaatleri neler? Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Mehmet Melih Tatlıcı'nın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık

MEHMET MELİH TATLICI KİMDİR?

2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Melih Tatlıcı, mimar ve üniversite mezunudur.