Mustafa Naim Yağcı kimdir, nereli? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı hayatı ve biyografisi
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31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı kimdir? Mustafa Naim Yağcı kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Mustafa Naim Yağcı'nın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı hayatı ve biyografisi haberimizde.
İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Ataşehir ilçesinde Mustafa Naim Yağcı aday olarak gösterildi. Peki, Cumhur ittifakı Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı kimdir? Mustafa Naim Yağcı kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA NAİM YAĞCI KİMDİR?
Mustafa Naim Yağcı Rize'nin Çayeli ilçesinde 1976'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.Siyasete 2004'te AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı.Mustafa Naim Yağcı, Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığında Seçim İşleri, Yerel Yönetimler ve Siyasi Hukuki İşler Birim başkanlıkları ve Ataşehir İlçe Başkanlığı yaptı.
Mustafa Naim Yağcı, evli ve iki çocuk babasıdır.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı Ataşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi