Mustafa Naim Yağcı kimdir, nereli? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 10:55 - Güncelleme: 27 Mart 2024 10:56 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı kimdir? Mustafa Naim Yağcı kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Mustafa Naim Yağcı'nın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Ataşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı hayatı ve biyografisi haberimizde.