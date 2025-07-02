100 yılın sıcaklıkları turizmi de vurdu! Avrupa'nın ikonik yapısı kapatıldı

Avrupa'da artan sıcaklıklar turizmi de vurdu. Ülkeler yazın ilk büyük sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalırken Barselona'da son 100 yılın en sıcak Haziran ayı kaydedildi, Paris'te Eyfel Kulesi'nin zirvesi kapatıldı ve yüzlerce okulda eğitime ara verildi. Türkiye’de ise aşırı sıcakların etkisiyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Avrupa, yaz mevsiminin ilk büyük sıcak hava dalgasıyla boğuşurken, İspanya’nın Barselona kentinde son 100 yılın en sıcak Haziran ayı kaydedildi; Fransa'nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi’nin zirvesi ziyaretçilere kapatıldı ve yüzlerce Fransız okulunda eğitime ara verildi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde sağlık uyarıları yürürlükte kalırken, en yüksek sıcaklıklar güney Avrupa’da hissedildi. Paris'te sıcaklıkların 40 dereceye (104 Fahrenheit) ulaşması beklenirken, Belçika ve Hollanda’da da mevsim normallerinin oldukça üzerinde sıcaklıklar ölçüldü.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nden Samantha Burgess, “Haziran ayındaki bu olağanüstü sıcak hava, milyonlarca Avrupalıyı yüksek ısı stresine maruz bırakıyor. Bu yılın haziran ayı, kayıtlara geçen en sıcak ilk beş Haziran’dan biri olabilir” dedi.

100 YILIN SICAKLIĞI ÖLÇÜLDÜ

Barselona’daki Fabra Gözlemevi, 2025 yılı Haziran ayı için ortalama sıcaklığı 26 santigrat derece (78.8 Fahrenheit) olarak kaydetti. Bu, 1914 yılından bu yana tutulan kayıtlar arasında en yüksek ortalama olarak dikkat çekti. Önceki rekor, 2003 yılında kaydedilen 25.6 derece (78.08 F) idi.

Aynı istasyon, 30 Haziran Pazartesi günü Haziran ayına ait en yüksek gün içi sıcaklığın 37.8 derece (100 F) olarak ölçüldüğünü de duyurdu. Genellikle tepelerle çevrili coğrafi konumu ve Akdeniz kıyısındaki konumuyla İspanya’nın en yüksek sıcaklıklarından korunabilen Barselona da bu yılki aşırı sıcaklardan nasibini aldı.

"BÖYLESİ DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ"

İspanya Meteoroloji Servisi'nin Barselona temsilcisi Ramón Pascual, “Bu sıcaklıkları görüyoruz çünkü yazın başında çok yoğun bir sıcak hava dalgası yaşıyoruz ve bu doğrudan küresel ısınmayla bağlantılı,” dedi.

Pascual ayrıca, artan deniz yüzeyi sıcaklıklarının bölgedeki serinletici etkileri zayıflattığını vurgulayarak, Balear Adaları yakınlarındaki Akdeniz sularının mevsim normallerinden 5-6 derece daha sıcak olduğunu kaydetti.

İspanya genelinde Haziran ayı ortalaması 23.6 derece (74 F) olarak ölçüldü ve bu, 2017 yılındaki bir önceki en sıcak Haziran ayından 0.8 derece daha sıcaktı. Ayrıca, ilk kez bir Haziran ayı, Temmuz ve Ağustos ortalamalarından daha sıcak geçti. Ülkenin güneyindeki Huelva bölgesinde, 46 derece (114 F) ile yeni bir Haziran rekoru da kırıldı.

PARİS'TE KIRMIZI ALARM: EYFEL KULESİ'NİN ZİRVESİ KAPATILDI

Fransa’da da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Météo-France, birçok bölgede kırmızı alarm verdi. Paris başta olmak üzere ülkede bin 300’den fazla okul kısmen ya da tamamen kapatıldı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen simge yapılarından biri olan Eyfel Kulesi’nin zirvesi de çarşamba gününe kadar kapatıldı. Yapılan açıklamada, bu kararın “herkesin güvenliği ve konforu için” alındığı belirtildi.

İNGİLTERE, HOLLANDA VE PORTEKİZ DE KAVRULDU

İngiltere’de Haziran ayı ortalama sıcaklığı 16.9 derece (62.4 F) ile tüm zamanların en sıcak Haziran’ı olarak kayda geçti. Wimbledon Tenis Turnuvası da 32.9 derece (91.2 F) ile açılış gününde rekor kırdı.

Hollanda'nın Soest kasabasında ise itfaiye ekipleri bir su tabancası etkinliğine yangın hortumuyla destek verdi.

Portekiz'de ise Haziran ayına ait tüm zamanların en yüksek sıcaklığı 29 Haziran'da Mora kentinde 46.6 derece (115 F) ile kaydedildi. Önceki rekor, 2017 yılında 44.9 dereceydi (112 F).

İTALYA'DA AŞIRI SICAK VE ANİ YAĞIŞ ETKİLİ

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkenin 27 büyük kentinden 17’sinde sıcak hava dalgası alarmı verdi. Ancak kuzeyde Bardonecchia’da sağanak yağışlar etkili oldu; Frejus Nehri'nin taşması sonucu bölgede çamur birikintileri oluştu.

Bologna yakınlarında ise sıcak hava alarmı verilen kentlerden birinde okul bahçesini asfaltlayan bir inşaat şirketi sahibi hayatını kaybetti. Ölüm nedeni araştırılıyor; sıcak çarpmasından şüpheleniliyor.

TÜRKİYE'DE YANGINLARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye’de ise sıcak hava nedeniyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele üçüncü gününde devam ediyor. İzmir’in Seferihisar ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla yayıldı; bölgedeki yerleşim yerlerinden yaklaşık 50 bin kişi tahliye edildi.

ÇEKYA'DA KUTUP AYILARINA BUZ DESTEĞİ

Çek Cumhuriyeti'nde sıcaklıkların başkent Prag da dâhil olmak üzere birçok bölgede 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Prag Hayvanat Bahçesi, kutup ayıları başta olmak üzere hayvanları serinletmek için her gün yaklaşık 10 ton buz dağıtıyor.

Hayvanat bahçesi müdürü Miroslav Bobek, kutup ayısı kardeşler Aleut ve Gregor’un sabah kalın buz tabakalarıyla kaplı alanlarında sırt üstü yuvarlandıklarını ve buzların arasına saklanmış kalamar parçalarını bulduklarında mutlu olduklarını söyledi.