140 yıl önce batmıştı! Gizem çözüldü... İngiltere kıyılarında bulundu

Yaklaşık 140 yıl önce batan 19. yüzyıla ait SS Nantes isimli gemi, İngiltere kıyılarında bulundu. Bir yetkili konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Nantes, hakkında bilgi bulunan ancak uzun süredir kayıp olan gemilerden biriydi" ifadelerini kullandı.

SS Nantes gemisinin Kasım 1888'de Cornwall kıyılarında batması sonucu 23 mürettebat hayatını kaybetmiş, enkazın akıbeti ise şimdiye kadar bir sır olarak kalmıştı.

ÇANAK PARÇASI BULUNUNCA ORTAYA ÇIKTI

Derin deniz dalgıcı Dom Robinson'un su kalıntıları arasında bir çanak çömlek parçası bulmasının ardından inanılmaz bir keşif yapıldı. Karaya döndüğünde 53 yaşındaki Robinson, kırık plakanın üzerinde "Cunard Steamship Company" damgasının bulunduğunu gördü. Bu damga, internette bulunan bilgiler sayesinde hasarlı geminin kimliğinin belirlenmesine yardımcı oldu.

Batıktan sadece 3 kişi sağ kurtulurken, 23 kişi de hayatını kaybetti.

Geminin batış hikayesini anlatan Plymouth Üniversitesi'nden tarih profesörü ve denizcilik uzmanı Harry Bennett, şu ifadeleri kullandı:

"O talihsiz günde, buharlı gemiye Alman yelkenli Theodor Ruger çarptığında koşullar kötüydü. Nantes'ın yan tarafı delindi. Mürettebat saatlerce deliği doldurmak için şilteler de dahil olmak üzere her türlü malzemeyi kullanarak gemilerini kurtarmaya çalıştı. Ancak sonunda bu mücadeleyi kaybettiler ve gemi çok hızlı bir şekilde battı."

Gemide bulunan plakada Cunard Steamship Company'nin damgası bulunuyor.

3 KİŞİ KURTULABİLDİ

Bennett, iki botun da batmadan önce kısa bir süre birbirine kilitlendiğini söyledi. Çarpışma Nantes'ın cankurtaran botlarına zarar verdi, bu da mürettebatın kaçamaması anlamına geliyordu. Sadece üç kişi kurtuldu, bunlardan biri denizde bulunan bir adamdı ve ikisi de gemiden atladı.

Bennett, "Theodor Ruger da battı ancak cankurtaran botları daha iyi durumdaydı. Bu nedenle birkaç mürettebat üyesini kaybetse de çoğunluk cankurtaran botlarıyla kaçmayı başardı ve kurtarıldı. Nantes'tan kaçan iki adam da dahil" diye konuştu.

"UZUN SÜREDİR KAYIP OLAN GEMİLERDEN BİRİYDİ"

Cuma günü CNN'e konuşan bir yetkili ise "Nantes, hakkında bilgi bulunan ancak uzun süredir kayıp olan gemilerden biriydi" dedi.

Robinson da CNN'e yaptığı açıklamada enkazın geçen sonbaharda Plymouth'un 30 mil güneydoğusunda, Manş Denizi'nde 75 metre derinlikte keşfedildiğini belirtti.