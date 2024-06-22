149'uncu destek Ermenistan'dan! Erivan'dan Filistin sürprizi

Ermenistan yönetimi, Filistin’i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki 193 ülkeden Filistin’i tanıyanların sayısı 149’a yükseldi.

Filistin’i resmen tanıyan ülkeler arasına Ermenistan da katıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin meselesinin barışçıl ve kapsamlı çözümünü savunduk ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde ‘iki devlet’ ilkesini destekledik. Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerini gerçekleştirmelerini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti bütün bunlara dayanarak ve uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını yeniden teyit ederek Filistin devletini tanımaktadır” denildi.

FİLİSTİN: ÖNEMLİ ADIM

Kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Filistin Devlet Başkanlığı “Bu ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım” denildi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de, Ermenistan’ın, uluslararası hukuka ve meşruiyete uygun olarak Filistin devletini tanımasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Söz konusu kararın “hakkın, adaletin, meşruluğun ve Filistin halkının kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin zaferi” olduğunu aktaran Şeyh, Ermenistan’a teşekkürlerini iletti. İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs’ta, Slovenya ise 4 Haziran’da Filistin devletini resmen tanımıştı. Ermenistan’ın da aynı kararı almasıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki 193 ülkeden Filistin’i tanıyanların sayısı 149’a yükseldi.

ANKARA: MEMNUNUZ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Daha önce de hep vurguladığımız gibi Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Türkiye olarak daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz” denildi.

TEL AVİV'DEN TEPKİ

Erivan’ın aldığı karara Tel Aviv’den tepki geldi. İsrail, Ermenistan büyükelçisini “sert bir kınama” için Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı.